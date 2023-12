Am Samstagnachmittag wurden drei E-Scooter in Linz in der Straße Vor dem Leetor einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Linz am Rhein (ots) - In zwei Fällen waren die E-Scooter mit zwei Personen besetzt. Die Fahrzeugführer wurden entsprechend verwarnt. Beim dritten Fahrzeug konnte die 15-jährige Fahrerin keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen. Hier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.