Der Polizei Betzdorf wurden am Dienstag, den 19.12.2023, gegen 18 Uhr, Explosionsgeräusche in der Grindeler Straße in Kirchen gemeldet.

Kirchen (Sieg) (ots) - Sofort entsandte starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren und der Polizei stellten vor Ort ein stark beschädigtes Wohnhaus fest.

Alle Bewohner des Gebäudes konnten unverletzt evakuiert werden oder waren zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause. Die Ursache für die Detonation könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Eine Straftat wird aktuell ausgeschlossen.

Der Schadensort wird momentan durch das THW gesichert und spätestens am morgigen Tag durch entsprechende Fachkräfte untersucht.

Der Schaden am Gebäude wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt. Sämtliche Bewohner konnten durch das Ordnungsamt untergebracht werden.