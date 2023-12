1. Verkehrsunfall Sachschaden Unfallort: Kölner Straße/B62 in Betzdorf Unfallzeit: 22.12.23, 12:25 Uhr Unfallhergang: Ein Verkehrsteilnehmer wendete seinen PKW auf der Fahrbahn, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten.

Betzdorf (ots) - Es kam zur Kollision mit einem Fahrzeug des Gegenverkehrs. Hierbei entstand Sachschaden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.



2. Ereignisse aufgrund des Unwetters



Ereignisort: Gesamtes Dienstgebiet



Ereigniszeit: 22.12.23 und 23.12.23

Ereignisse: Es gingen auf hiesiger Dienststelle mehrere Anrufe über auf die Fahrbahn gestürzte Bäume ein. Die Straßenmeisterei Betzdorf wurde mit der Beseitigung der Gefahrenstellen betraut.



3. Verkehrsunfall mit Personenschaden



Unfallort: L280, Gemarkung Niederfischbach

Unfallzeit: 22.12.23, 14:45 Uhr

Unfallhergang: Aufgrund des Unwetters stürzte ein Baum auf das Fahrzeugdach eines vorbeifahrenden PKW. Infolge dessen verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug und kam rechts neben der Fahrbahn im Graben zum Stehen. Da die Fahrerin sich selbst aus dem Fahrzeug nicht befreien konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert, welche die Person barg. Durch den Unfall verletzte sich diese leicht und wurde ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden.



4. Anrufe "Falscher Polizeibeamter"



Tatort: Verbandsgemeinde Daaden



Tatzeit: 22.12.23, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Tathergang: Zu o.g. Zeit wurden drei Personen Geschädigte der Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte". Die Geschädigten wurden durch unbekannte Täter telefonisch kontaktiert, um diese zur Herausgabe von Bargeld zu bewegen, was in keinem Fall gelang. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Es wird erneut darauf hingewiesen, in solchen Fällen umgehend die Polizei zu informieren. Die Polizei wird in keinen Fall die Herausgabe von Bargeld verlangen.