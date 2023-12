Am 20.12.2023 beobachtete ein Verkehrsteilnehmer einen weißen Transporter, welcher in Altenkirchen an der Siegener Straße, Ecke Mühlberg, ein Verkehrszeichen beschädigte und im Anschluß Unfallflucht beging.

Altenkirchen (ots) - Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder dem amtlichen Kennzeichen des Fahrzeuges geben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenkirchen.