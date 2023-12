Am frühen Morgen des 20.12.2023 ereignete sich in Altenkirchen in der Hochstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Fußgängers.

Altenkirchen (ots) - Der Pkw beabsichtigte aus der Rathausstraße kommend in die Hochstraße abzubiegen und erfasste hier ein über die Fußgängerfurt querendes Kind. Das Kind wurde aufgrund seiner Beinverletzung durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in das Krankenhaus St. Augustin verbracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.