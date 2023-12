VGV Kirchen

PI Betzdorf / PW Wissen (ots) - Am Samstag, den 16.12.2023, kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzten Beteiligten.

Eine 19-Jährige Fahranfängerin versuchte auf der B62 in Freusburg mehrere PKW auf gerader Strecke zu überholen. Hierbei übersah sie eine 61-Jährige PKW-Fahrerin im Gegenverkehr. Diese versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Beide PKW wurden durch die Kollision beschädigt. Die 61-Jährige Unfallbeteiligte wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



VGV Wissen



Der PI Betzdorf wurde am Samstag, den 16.12.2023, gegen 20:49 Uhr, eine Explosion in Wissen an der L278 in Höhe der Fa. Kleusberg gemeldet. Sofort entsandte, starke Kräfte der Feuerwehr Wissen/Schönstein, sowie des Rettungsdienstes und der Polizei stellten vor Ort insgesamt drei brennende Fahrzeuge fest. Der Grund für den Brandausbruch ist aktuell noch unklar. Erste Schätzungen zur Schadenshöhe belaufen sich auf 200.000 Euro.

Sofern Sie Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Betzdorf.