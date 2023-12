In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen in der Harschbacher Straße in Raubach.

Raubach (ots) - Bisher unbekannte Täter haben an den beiden PKW, Mercedes Benz und Renault Dacia, jeweils einen Reifen zerstochen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.