Im Laufe des gestrigen Tages wurden der Polizeiinspektion Straßenhaus durch die Ortsgemeinden Waldbreitbach und Ehlscheid Sachbeschädigungen aus der Silvesternacht gemeldet.

Waldbreitbach / Ehlscheid (ots) - Im Bereich des Sportplatzes Waldbreitbach wurde, vermutlich durch abgebrannte Feuerwerkskörper, eine Funktionsfläche beschädigt. Zudem wurde dort eine nicht unerhebliche Menge an Müll hinterlassen.



Im Bereich des Kurparks in Ehlscheid wurden sämtliche Wegeleuchten aus der Verankerung gerissen und umgetreten.



Täterhinweise liegen in beiden Fällen derzeit nicht vor.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.