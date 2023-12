Am Freitagabend kam es in einer Gaststätte in Vettelschoß zu einer Auseinandersetzung von zwei Besuchergruppen.

Vettelschoß (ots) - Jeweils ein Beteiligter der Gruppen gerieten vor der Tür der Gaststätte zunächst in einen verbalen Streit. Beim Betreten der Lokalität setzten sie ihre Wortgefechte und Streitereien im Inneren fort, was in einem Handgemenge der beiden Besuchergruppen endete. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Im Zusammenhang mit dem Gerangel wurde eine unbeteiligte Frau leicht verletzt.