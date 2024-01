Am 01.01.2024 wurde der Polizei Linz gegen 01 Uhr gemeldet, dass in der Ortslage Hammerstein Schüsse in die Luft abgegeben wurden.

Hammerstein (ots) - Bei der Überprüfung vor Ort war niemand mehr anzutreffen, es wurden jedoch zahlreiche Hülsen von Schreckschusspatronen aufgefunden.

Der Schütze konnte durch die Polizei ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.