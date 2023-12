Am Morgen des 14.12.2023 führten Beamte der Polizei Linz eine Schulwegkontrolle an der Grundschule in Linz durch.

Linz, Schulstraße (ots) - Der überwiegende Teil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer verhielt sich verkehrsgerecht. Nur in zwei Fällen musste gegen Eltern ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden, weil die Kinder im Fahrzeug nicht richtig gesichert waren.