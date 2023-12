Am 11.12.2023 um 07:20 Uhr befuhr ein 65jähriger Mann mit seinem Taxi sowie einem Fahrgast die B62/ Kirchener Straße in Betzdorf und beabsichtigte, dem Straßenverlauf in Fahrtrichtung Kirchen zu folgen.

Betzdorf (ots) - Auf Höhe der Einmündung zum Rewe-Markt zog der Fahrer aus unbekannten Gründen auf gerader Strecke nach links und fuhr augenscheinlich ungebremst auf eine Fahrbahninsel.

Dort kollidierte er zunächst mit einem Pfosten, an dem eine Warntafel sowie ein Verkehrszeichen befestigt gewesen waren. Anschließend prallte der PKW gegen eine Lichtzeichenanlage.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden beteiligten Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Lichtzeichenanlage wurde durch den Zusammenstoß völlig zerstört.