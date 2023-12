Am Montag, 04.12.2023, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich in der Innenstadt von Altenkirchen ein Trickdiebstahl.

Altenkirchen (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 90-jähriger Fußgänger (späterer Geschädigter) in der Marktstraße von einer Frau angesprochen. Diese gab vor, Spenden zu sammeln. Da der Mann etwas spenden wollte, nahm er eine Banknote aus seiner Geldbörse und gab sie der Dame. Diese ließ den Geldschein daraufhin fallen. Als sich der Geschädigte hiernach bückte, entnahm die Frau weitere Banknoten aus dem Portemonnaie, welches der Geschädigte immer noch in der Hand hielt. Anschließend flüchtete sie in Richtung Fußgängerzone. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Täterin kann folgendermaßen beschrieben werden: ca. 40-50 Jahre alt; schwarze, kurze Haare; bekleidet mit bunt kariertem Mantel (Hauptfarbe: grau). Sie führte zudem eine rote Mappe mit sich. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise, insbesondere zu Täterin. Weiterhin wird vor dieser gängigen Diebstahlsmasche gewarnt.