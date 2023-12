Am Donnerstag, 28.12.2023, gegen 18.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen nach einem Hinweis eine 79-jährige Dame feststellen, die zuvor ihren Pkw in Hamm (Sieg) und Breitscheidt in unsicherer Fahrweise geführt hatte.

Breitscheidt (ots) - Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen aktuellen Alkoholeinfluss. Da auch ein Atemalkoholtest positiv reagierte, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem wurde der Führerschein der Beschuldigten sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.