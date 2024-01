In der Silvesternacht sorgten bereits gegen 21:30 Uhr Chaoten für Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Betzdorf (Sieg) (ots) - Unbekannte steckten einen Müllcontainer in Brand, welcher sich nahe dem Gebäude eines Getränkefachmarktes in der Wilhelmstraße befand. Durch die enorme Hitze entstand hierdurch auch Gebäudeschaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen dauern an. Hinweise hierzu, insbesondere im Hinblick auf verdächtige Personen, welche sich zur Ereigniszeit nahe dem Getränkemarkt aufgehalten haben, bitte an die Polizei Betzdorf.