Am Neujahrsmorgen, vermutlich gg.

Betzdorf (Sieg) (ots) - 06:30 Uhr, verursachte der Fahrer eines silbernen Seat Ibiza einen Verkehrsunfall in der Mozartstraße. Nachdem er sich -mit zeitlichem Verzug von zwei Stunden- von Bekannten in ein Krankenhaus hat bringen lassen, wurde von diesen die Polizei verständigt. Bei dem 29jährigen Mann konnte durch die entsandte Streifenwagenbesatzung dann eine, zumindest, alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit festgestellt werden, sodass sich neben der medizinischen Versorgung im Krankenhaus auch die Blutprobenentnahme und Sicherstellung des Führerscheins angeschlossen haben. An der Unfallörtlichkeit konnte der totalbeschädigte Unfallwagen festgestellt werden. Zeugen des Unfalles oder der eventuell zuvor auffälligen Fahrweise werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden.