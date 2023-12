Am Donnerstag, 14.12.2023, 22:50 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße von Leutesdorf ein schadensträchtiger Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Neuwied (ots) - Ein 54jähriger Mann aus Neuwied befuhr mit seinem PKW Marke Daihatsu die B 42 aus Richtung Bonn kommend in Fahrtrichtung Neuwied. In der Ortsmitte von Leutesdorf streifte der allein in seinem Fahrzeug reisende Mann beim Vorbeifahren ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt stehendes Fahrzeug der Marke Opel. Nach diesem ersten Zusammenstoß kollidierte der Unfallverursacher mit einem weiteren geparkten Ford PKW. Dieser zweite Aufprall war noch so heftig, dass der parkende Ford noch zwei weitere davorstehende PKW der Marke VW aufeinander schob. Die Polizeiinspektion Neuwied schätzt den entstandenen Schaden auf 30.000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verursacher blieb unverletzt, sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.