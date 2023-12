In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein grauer PKW der Marke Toyota auf dem öffentlichen Parkplatz im Beriech der Burg in Linz / Am Gestade durch einen anderen PKW beschädigt.

Linz am Rhein (ots) - Der Geschädigte bemerkte den frischen Unfallschaden erst am Freitagvormittag und meldete diesen der Polizei. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Die Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Zeugen die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.