Am Freitagnachmittag kam es auf der L 257 zwischen Bad Hönningen und Weissfeld zu einem Verkehrsunfall.

Bad Hönningen (ots) - In einer scharfen Linkskurve fiel von der Plane eines LKW eine größere Eisplatte, welche die Motorhaube des entgegenkommenden PKW traf.

Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am PKW entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zum unfallflüchtigen LKW dauern an.