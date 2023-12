Am 26.12.2023 um 10:30 Uhr befuhr eine 68jährige Frau mit ihrem PKW die K112 zwischen Niederdreisbach und Weitefeld, als sie im Verlauf einer Rechtskurve zu weit am rechten Rand fuhr und von der Fahrbahn abkam.

Niederdreisbach (ots) - Der PKW geriet ins Schleudern und kam letztlich am Waldrand an einem Baum zum Stehen. Die Frau wurde leichtverletzt und zunächst in ein Krankenhaus verbracht, ihr PKW wurde totalbeschädigt.