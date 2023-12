Am Montag, 11.12.2023, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Altenkirchen ein Verkehrsunfall.

Altenkirchen (ots) - Vermutlich in den Nachmittagsstunden stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel eines neben der Fahrbahn abgestellten Pkw Toyota. Am Spiegel entstand hierbei leichter Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.