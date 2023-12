Am späten Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es auf der Asbacher Straße in Linz zu einem Verkehrsunfall.

Linz am Rhein (ots) - Der 86-jährige Fahrer eines Peugeot fuhr laut mehrerer Zeugen ungebremst auf einen geparkten PKW, der wiederum auf einen davor stehenden Anhänger aufgeschoben wurde.

Notarzt und Rettungsdienst wurden ebenfalls alarmiert.

Die bisherigen Erkenntnisse deuten alle daraufhin, dass ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen ist.

Der Unfallverursacher wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt.

Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen liegt im hohen vierstelligen Eurobereich.