Am 02.12.2023 gegen 19:25 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer die L 264 von Urbach nach Puderbach.

Puderbach (ots) - Kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang, auf Höhe des Industriegebietes Puderbach, verliert dieser die Kontrolle über seinen PKW und fährt ungebremst mittig über den Kreisverkehr. Anschließend verunfallt das Fahrzeug an einer hinter dem Kreisverkehr befindlichen Verkehrsinsel. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht, während sein Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Wegen auslaufender Betriebsmittel musste die Straßenmeisterei Dierdorf und die Feuerwehr Puderbach verständigt werden.

Der Grund des Unfalls dürfte in der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit des Fahrers liegen. Ein Test ergab einen Wert von 2,17 Promille.