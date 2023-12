Am Abend des 23.12.2023 wurde der Polizei Altenkirchen ein Verkehrsunfall auf der B256 zwischen Eichelhardt und Mammelzen gemeldet.

57636 Mammelzen (Kreis AK) (ots) - Ein Nissan sei zunächst aus unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten und habe dort ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift. Ungeachtet des Unfalls habe der Fahrer des Nissan seine Fahrt fortgesetzt, dann jedoch in der folgenden Rechtskurve endgültig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wodurch dieses im Graben landete. Wie sich herausstellte war der 48-jährige Fahrzeugführer und Unfallverursacher stark alkoholisiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Bei dem alkoholisierten Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.