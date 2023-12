Am Montag, den 25.12.2023 wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet, welcher sich in der Kölner Straße in 57635 Weyerbusch ereignete.

Weyerbusch (ots) - Vor Ort stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrzeugführer aufgrund erheblicher Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei beschädigte er innerhalb der Ortslage ein Verkehrsschild und fuhr sich in dem angrenzenden Grünstreifen fest. Bei dem Fahrzeugführer wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.