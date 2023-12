Am Donnerstagmittag kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der B 42 Knotenpunkt Rolandsecker Weg.

Rheinbreitbach (ots) - Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz befuhr die Beschleunigungsspur in Fahrtrichtung Linz und wollte auf die B 42 einfahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 57-jährigen Pkw-Fahrers aus Rheinbreitbach, der die B 42 in Fahrtrichtung Linz befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.