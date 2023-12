Am 04.12.2023 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Gelände der Tankstelle in Kretzhaus.

Kretzhaus / Vettelschoß (ots) - Der Verursacher kollidierte beim Rückwärtsfahren mit einem wartenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Der Verursacher stieg nach der Kollision aus und sprach kurz mit dem anderen Unfallbeteiligten. Dann gab er an, Versicherungsunterlagen aus dem Auto holen zu wollen, ging zurück zum Fahrzeug und flüchtete mit dem PKW über die L252 in Richtung Vettelschoß.



Im Rahmen der Fahndung konnte der verlassene PKW ohne Kennzeichen auf dem Parkplatz an der Zufahrt zum Blauen See in Vettelschoß durch Beamte der hiesigen Dienststelle aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Peugeot 206 cc.



Die Polizei Linz nimmt Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfall sowie dem schwarzen Peugeot entgegen.