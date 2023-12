Am Freitag, den 08.12.2023 gegen 13:35 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Wilhelmstraße in Betzdorf.

Betzdorf, Mudersbach (ots) - Ein 26-jähriger Fahrer eines Ford Transit musste aufgrund eines ordnungsgemäß die Fahrbahn überquerenden Fußgängers im Bereich Wilhelmstraße/Schützenstraße anhalten, was ein nachfolgender Fahrer eines VW Arteon zu spät bemerkte. Dieser streifte den Ford im Heckbereich, wodurch an dem Ford ein Schaden von ca. 500EUR entstand. Anschließend entfernte sich der Fahrer des VW unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im weiteren Verlauf ermittelt werden. Den 29-jährigen Fahrer des VW erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.



Am Freitag, den 08.12.2023 gegen 17:20 Uhr kam es zu einem Alleinunfall auf der Brückenstraße im Mudersbacher Ortsteil Birken.

Die in Fahrtrichtung Bahnhofstraße fahrende 47-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz kam auf der Brücke über die Bahngleise nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Brückengeländer, wodurch der PKW nicht mehr fahrbereit war. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte starker Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin festgestellt werden. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.



Am Freitag, den 08.12.2023 um 21:46 Uhr wurde der Polizei Betzdorf durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein aus Wallmenroth kommender und in FR Betzdorf in Schlangenlinien fahrender Hyundai gemeldet. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug in der Friedrichstraße in Betzdorf einer Kontrolle unterzogen werden. Von dem 44-jährigen Fahrer ging starker Alkoholgeruch aus. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt sowie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Am Samstag, den 09.12.2023 kontrollierten Beamte der Polizei Betzdorf um 00:30 Uhr zwei amtsbekannte männliche Personen im Alter von 52 und 21 Jahren im Bereich der Bahnhofstraße in Betzdorf. Bei dem 52-Jährigen konnten geringe Mengen Amphetamin und bei dem 21-jährigen geringe Mengen Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Männer erwarten nun entsprechende Strafverfahren.