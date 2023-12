Am Sonntagmittag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Wochenende an der Landesstraße 275 zwischen Hammelshahn und Buchholz (WW) ereignete.

Buchholz (WW) (ots) - Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der oder die Unfallverursacher/-in die Landesstraße in Richtung Buchholz. Auf der winterglatten Fahrbahn kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kam nach Durchbrechen eines Weidezauns auf einer Weide zum Stehen. Auf der Weide entstand ein Schaden durch auslaufende Betriebsstoffe.



Der / die Fahrzeugführer/-in entfernte sich daraufhin, vermutlich mittels Abschleppwagen, von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.