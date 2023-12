Am Montagmorgen ereignete sich im Zeitraum von 06:30 bis 7:50 Uhr in der Mittelstraße in Dernbach eine Verkehrsunfallflucht.

Dernbach (ots) - Auf Höhe der Hausnummer 8 touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Audi A6 Avant.

Der / die Unfallverusacher/-in entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.