Am Donnerstagmorgen ereignete sich um 07:30 Uhr auf der Landesstraße 266 zwischen der Mülldeponie Linkenbach und Linkenbach eine Verkehrsunfallflucht.

Linkenbach (ots) - Der Geschädigte befuhr die Landesstraße in Richtung Linkenbach.

Der oder die Unfallverursacher/-in befuhr mit seinem LKW die Landesstraße in entgegengesetzte Richtung.

Im Kurvenbereich kam es zu Kollision der jeweils linken Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge.

Der / die Unfallverursacher/- in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen LKW mit Container, mit weißer Spiegelkappe.

Die Trümmerteile an der Unfallstelle wurden zur Beweissicherung polizeilich sichergestellt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.