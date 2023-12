Am Dienstag, 19.12.2023, kam es gegen 15:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach.

Waldbreitbach (ots) - Der 53-jähriger Fahrer eines PKW Renault befuhr die Neuwieder Straße in Waldbreitbach in Fahrtrichtung Roßbach/Wied. Die entgegenkommende Fahrerin eines PKW Kia geriet auf die Fahrspur des 53-jährigen PKW-Fahrers, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin hielt kurz an, setzte ihre Fahrt jedoch fort, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Sie wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ermittelt, schildert jedoch einen abweichenden Unfallhergang.



Zeugen, insbesondere an der Unfallstelle anwesende Fußgänger und ein hinter dem 53-järigen Mann fahrender PKW-Fahrer, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden