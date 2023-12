Eine 33jährige Frau parkte am 23.12.2023 zwischen 19:09 - 19:14 Uhr zwecks Erledigung von Einkäufen ihren PKW auf dem Parkplatz des ALDI in Kirchen (Sieg) in der Straße "Im Rußloch".

Kirchen (Sieg) (ots) - Am 25.12.2023 stellte sie Sachschäden in Form von Eindellungen und Lackkratzern am linken Heckbereich ihres PKW fest, welche vermutlich infolge eines Parkremplers auf dem benannten Parkplatz entstanden sein könnten, da der PKW bis zum Feststellungszeitpunkt ansonsten nicht mehr verwendet wurde.

Wer kann Angaben zum Verkehrsunfall oder einem beteiligten Fahrzeug machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.