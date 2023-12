Am 14.12.2023 ereignete sich in Kirchen (Sieg) auf der Siegener Straße an der Einmündung zur Jungenthaler Straße gegen 07:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Verletzten.

Kirchen (Sieg) (ots) - Eine 68jährige PKW-Fahrerin befuhr die Jungenthaler Straße und beabsichtigte nach links auf die Siegener Straße in Richtung Kirchen abzubiegen. Sie hielt an der Einmündung zur Siegener Straße zunächst bedingt durch die Rot zeigende Ampelanlage. Als diese auf Grün wechselte, fuhr sie los. Ein zu diesem Zeitpunkt die Siegener Straße in Richtung Mudersbach befahrender, 18jähriger PKW-Fahrer missachtete das für ihn nun geltende Rotlicht und fuhr seitlich in die Fahrerseite des PKW der 68jährigen Frau. Die Frau wurde hierdurch verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, beide PKW waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit.