Am Sonntagabend erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus um 20:54 Uhr Kenntnis über einen Einbruchalarm in einer Kindertagesstätte in Krunkel.

Krunkel (ots) - Bei Eintreffen stellten die Polizeibeamten fest, dass eine Tür im rückwärtigen Bereich aufgebrochen wurde.

Die Täter ließen vermutlich aufgrund der Alarmierung von einer weiteren Tatbegehung ab und verließen ohne Beute die Tatörtlichkeit.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.