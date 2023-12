In der Nacht vom 09.12.2023 auf den 10.12.2023, wurde ein dunkler PKW Kombi, auf dem Parkplatz der Straße Kleiner Büchel, in Rheinbreitbach, vermutlich durch einen hellen Transporter beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt. Um Hinweise hinsichtlich des Verursachers wird gebeten.

Rheinbreitbach (ots) - Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1, 53454 Linz am Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.pilinz@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell