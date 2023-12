Am 22.12.2023 um 23:35 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Kirchgasse/Schubertstraße in Haßloch ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Haßloch (ots) - Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ermittelt, dass der 35-Jährige Unfallverursacher die Kirchgasse in Richtung Burgweg befuhr und im Kreuzungsbereich der Schubertstraße die rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtete. Zeitgleich fuhr ein 43-Jähriger mit seinem PKW von der Schubertstraße kommend, bei grün zeigender Lichtzeichenanlage, in den Kreuzungsbereich ein. Bei der folgenden Kollision blieben die Unfallbeteiligten unverletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Da der Unfallverursacher vor dem Fahrtantritt Alkohol konsumierte, wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt und der Staatsanwaltschaft übersandt.