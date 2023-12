...seiner Lebensgefährtin befand sich am 09.12.2023 um 11:20 Uhr ein 46 Jahre alter Haßlocher mit seinem E-Scooter in der Siemensstraße in 67454 Haßloch.

Haßloch (ots) - Hierbei wurde dieser einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen konnten bei dem 46-Jährigen Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dieser reagiert positiv auf THC und Amphetamin.

Daher musste der 46-jährige Haßlocher in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Da der geführte E-Scooter schneller als 30 km/h fuhr und der Fahrzeugführer hierfür keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurde der E-Scooter sichergestellt.

Nun muss sich der 46-Jährige in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.