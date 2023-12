Im Zeitraum vom 02.12.2023, 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Dresdener Straße in Bad Dürkheim.

BAD DÜRKHEIM (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten die Balkontür des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss die gesamte Wohnung. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass zum Teil Schmuck und Bargeld entwendet wurden.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen