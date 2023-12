In der Zeit von 09.12.2023, 11.00 Uhr bis 09.12.2023, 18:50 Uhr wurde in Bad Dürkheim- Leistadt in der Waldstraße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.

(Bad Dürkheim) (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten die Wohnungseingangstüre auf, während die Wohnungseigentümer sich nicht in der Wohnung befanden. Die Eingangstür des Mehrfamilienhauses stand zum Tatzeitraum offen, da dort eine Veranstaltung stattfand.



Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de