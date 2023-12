Im Zeitraum von 16.12.2023 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurden aus einem auf dem Parkplatz an der B 37 in der Nähe des Gasthauses Jägerthal abgestellten VW Tiguan Gegenstände entwendet.

BAD DÜRKHEIM (ots) - Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen eines Fensters in das Fahrzeuginnere und durchwühlten den Innenraum. Entwendet wurde ein Rucksack und Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de