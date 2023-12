Am 01.12.2023 gegen 09:00 Uhr wurde ein 71-Jähriger in der Wasserhohl in Bad Dürkheim Opfer eines Trickbetrügers.

BAD DÜRKHEIM (ots) - Der ältere Herr wurde in Wasserhohl von einem bislang unbekannten Täter unter einem Vorwand angesprochen. Da er kein Kleingeld für einen Parkautomaten dabei hätte, bat er den 71-Jährigen um Bezahlung des Betrages per EC-Karte. Nachdem dieser seinen PIN eingeben hatte, wurde er geschickt von dem unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt um diesen unbemerkt die EC-Karte zu entwenden. Der Täter spähte vermutlich die PIN aus.

Als sich der unbekannte Täter von der Örtlichkeit entfernt hatte, bemerkte der ältere Herr den Diebstahl seiner EC-Karte. Er begab sich direkt zu seiner Hausbank und lies die Karte sperren. Ob die Karte in dieser Zeit rechtswidrig eingesetzt wurde ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.



Nützliche Informationen wie sie sich vor Trickbetrügern schützen können, erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.