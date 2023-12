Am Samstag, 16.12.2023, kam es im Zeitraum von 10 Uhr bis 20 Uhr in Weisenheim am Sand sowie Weisenheim am Berg zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser.

Weisenheim am Sand (ots) - Die unbekannten Täter gelangten jeweils durch Aufhebeln der Fenster ins Wohnhaus. Entwendet wurde Schmuck sowie Bargeld.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich Schillerstraße und Friedrich-Ebert-Straße in Weisenheim a.S. sowie im Bereich Am Wingertsberg in Weisenheim a.B. verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Neustadt an der Weinstraße (06321-8540) in Verbindung zu setzen.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zentrale Prävention

Bismarckstraße 116

67059 Ludwigshafen

Tel.: 0621-963-1151

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de