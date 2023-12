Am Montag, 11.12.2023 gegen 16:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Hauptstraße in Dirmstein einen 37 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters.

Dirmstein (ots) - Der Fahrzeugführer zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Der Mann musste aus diesem Grund die Polizeibeamten zur Blutprobenentnahme auf die Dienststelle begleiten.

Das Untersuchungsergebnis der Blutprobe ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a Abs. II StVG beweiserheblich.