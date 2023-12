Mit dem Übergang zur dunklen Jahreszeit steigt auch die Anzahl der Wohnungseinbrüche.

Neustadt/Weinstraße (ots) - Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, führt die Kriminalinspektion Neustadt gemeinsam mit den Polizeiinspektionen und der Bereitschaftspolizei Kontrollmaßnahmen durch.



Am Montagabend wurden hierzu gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei zahlreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen sowie Präsenzstreifen im Stadtgebiet Neustadt durchgeführt. Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden hierbei bei einem 42-jährigen Neustadter geringe Mengen an Marihuana aufgefunden und sichergestellt.



Die verstärkte Bestreifung der Innenstadtbereiche und der Wohngebiete, insbesondere in den Abendstunden, im gesamten Dienstgebiet, soll sowohl potentielle Einbrecher abschrecken als auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken .



Zur Bekämpfung dieses Phänomenbereichs ist die Polizei erheblich auf die Unterstützung und auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Machen Sie verdächtige Wahrnehmungen, kontaktieren Sie bitte umgehend ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.



Um sich vor einem Einbruch zu schützen, beachten Sie folgende Tipps der Polizei:



- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend

den Schließzylinder aus.

- Auch, wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie

nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am

besten zweifach, ab.

- Sorgen Sie temporär für Beleuchtung.

- Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

- Schließen Sie zur Nachtzeit Ihre Rollläden und sichern Sie diese

gegen "Hochschieben".

- Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.



Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne kostenlose Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Zentrale Prävention

Wittelsbachstraße 3

67061 Ludwigshafen

Tel.: 0621 963-1151



Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de