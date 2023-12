In der Nacht von Samstag 02.12.2023 auf Sonntag 03.12.2023 kam es zum Diebstahl aus einem PKW.

Haßloch (ots) - Gegen 04:00 Uhr überprüfte der männliche Täter im Bereich Weisengasse / Pfarrgasse den Schließzustand der dort geparkten PKW. In der Pfarrgasse stellte der Täter einen unverschlossenen PKW fest, aus welchem er einen einstelligen Geldbetrag entwendete. Der Täter wurde bei der Tat durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Auch ging bereits ein weiterer Hinweis bei hiesiger Dienststelle ein, da die gleiche Person beim Überprüfen des Schließzustandes eines Fahrzeugs in der Weisengasse, ebenfalls durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Hier kam es zu keinem Schaden, da der PKW ordnungsgemäß verschlossen war.



Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Auch möchten wir unsere Mitbürger dazu anhalten, den Schließzustand ihrer Fahrzeuge nach dem Verlassen zu Überprüfen.