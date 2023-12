Unbekannte Täter brachen gestern (07.12.23) in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Im Freundchen" ein.

Grünstadt (ots) - Entwendet wurde eine hochwertige Handtasche und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat gestern in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich "Im Freundchen" gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt (06321/854-0) entgegen.