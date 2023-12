ED in Elmstein

Am 25.12.2023 konnte der 60-Jähriger Geschädigte um 08:30 Uhr feststellen, dass unbekannte Täter seine Garage in der Hauptstraße in Elmstein aufgebrochen und diverse gebrauchte Autoteile aus dieser entwendet haben.

Elmstein (ots) - Auch ein PKW des 60-Jährigen, welcher auf dem Grundstück abgestellt war, wurde aufgebrochen. Aus diesem wurde Radio und Lenkrad entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa. 5000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 11.12.2023 und dem 25.1.2023.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.