Am Freitag, 15.12.2023, schloss die Geschädigte ihr Fahrrad gegen 8 Uhr mittels Kettenschloss am Fahrradständer des Werner-Heisenberg-Gymnasiums ab.

Bad Dürkheim (ots) - Nach Schulende, gegen 13 Uhr, stellte die Geschädigte fest, dass das Fahrrad entwendet wurde.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Sportrad der Marke "STEVENS" mit einem Gepäckkorb und einem weißen Sattel.

Für Zeugenhinweise melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim.



Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Fahrraddiebstahl zu schützen:



- Der Diebstahlschutz von Fahrrädern beginnt mit einem guten

Schloss. Zur Sicherung eignen sich massive Stahlketten-, Falt-,

Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Das Fahrrad sollte dabei immer

mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einen festen Gegenstand

angeschlossen werden, damit es nicht weggetragen werden kann.



- Ein GPS-Tracker unter Nutzung einer entsprechenden App

erleichtert die Ortung des Fahrrades im Falle eines Diebstahls.



- Lassen Sie Ihr Fahrrad codieren oder auf andere Weise dauerhaft

individuell kennzeichnen. Im Falle eines Diebstahls benötigt die

Polizei nämlich die individuellen Daten des Rads, zum Beispiel

Rahmen- oder Codiernummer. Diese sollte der Radbesitzer in einem

Fahrradpass festhalten. Smartphone-Nutzer können hierfür die

kostenlose Fahrradpass-App der Polizei nutzen. Mit der App

können alle für eine Identifizierung wichtigen Daten gespeichert

werden, um sie bei Bedarf sofort an die Polizei beziehungsweise

den Versicherer weiterleiten zu können



Hier geht es zum Download der Fahrradpass-App:



App Store: https://itunes.apple.com/de/app/fahrradpass/id438072942?mt=8



Google Play Store: https://play.google.com/store/search?q=fahrradpass&;c=apps