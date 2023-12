Ein 20-Jähriger aus Neustadt stellte sein Fahrrad am 24.12.2023 um 02:30 Uhr in der Winzinger Straße gegenüber der Diskothek SOKU ab und schloss es an einem Zaun ab.

Neustadt/Weinstraße (ots) - Als er gegen 13:00 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass unbekannte Täter sein Fahrrad im Wert von 3000 Euro entwendet hatten. Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke Cross-Country.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.